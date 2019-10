Politie onderzoekt 'gestolen' vuilniszakken: OVAM blijkt de 'dief’ Koen Moreau

15 oktober 2019

17u14 3 Erpe-Mere In Mere, deelgemeente van Erpe-Mere, verdwenen maandag op onverklaarbare wijze vuilniszakken die klaar stonden voor ophaling door de vuilniswagen. Dat viel enorm op doordat heel wat andere vuilniszakken in de straat bleven staan.

Verontruste bewoners verwittigden de politie van de bizarre diefstal. Na onderzoek blijkt nu dat er helemaal geen sprake is van diefstal. “OVAM, de Openbare Vlaamse Afvallenstoffenmaatschappij bevestigde dat er een selectieve ophaling was in het kader van een sorteeranalyse-onderzoek van het huisvuil in Vlaanderen”, laat de politie weten.

OVAM-woordvoerder Jan Verheyen bevestigt dat. “Elke vier à vijf jaar doen wij een grote steekproef waarbij we in elk van de vier seizoenen restafvalzakken of -containers ophalen bij 3.000 gezinnen in 39 gemeenten. Doel is om te kijken hoe goed er statistisch gezien wordt gesorteerd en waar we eventueel moeten bijsturen.”

Volledig anoniem

De ‘controle’ gebeurt volledig anoniem. “Er worden geen individuele resultaten van burgers of straten bijgehouden. De inzameling werd ook niet aangekondigd om de resultaten niet te beïnvloeden en de betrokken gemeenten en intercommunales werden hiervan vooraf op de hoogte gebracht”, aldus Verheyen.

Dat bleek helaas niet volledig het geval. Zowel bij afvalintercommunale ILvA, de gemeentelijke milieudienst en de politie van Erpe-Mere/Lede bleek tot vandaag niemand op de hoogte. “Dat is jammer, maar om begrijpelijke redenen kunnen we vooraf de namen van de andere gemeenten niet vrijgeven aangezien anders niet uit te sluiten valt dat mensen extra secuur zouden sorteren”, besluit Verheyen.