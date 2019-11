Politie maakt zich op voor BOB-campagne Koen Moreau

28 november 2019

18u46 11 Erpe-Mere De lokale politie van Erpe-Mere en Lede neemt deze winter “net zoals alle voorgaande jaren” opnieuw deel aan de winterBOB.

“Wij controleren het hele jaar door op rijden onder invloed en doen dat ook tijdens de feestperiode”, geeft korpschef Luk Lacaeyse mee. Ondanks een onvolledige personeelsbezetting zullen de agenten geregeld controles houden. “En dat doen we niet enkel ‘s avonds of ‘s nachts of tot we een bepaald quotum of aantal controles bereikt hebben”, geeft Lacaeyse nog mee. Dit weekend gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag de verkeersveilige nacht door in Oost-Vlaanderen en zijn er op verschillende plaatsen controles gepland. Een gewaarschuwd man/vrouw...