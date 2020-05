Politie legt coronafeestje met meer dan vijftien personen stil in Burst Koen Moreau

18 mei 2020

14u22 1 Erpe-Mere Agenten van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede legden zondagavond een feestje stil in de Hoefijzerstraat in Burst.

“We ontvingen verschillende meldingen van mensen dat er een feest aan de gang was in een woning, waarna we ter plaatse gingen”, aldus de politie. Op het bewuste adres troffen de agenten een vijftiental mensen aan die de coronamaatregelen niet respecteerden. Heel wat boetes van 250 euro werden uitgeschreven. De bewoner van de woning riskeert een nog hogere boete.