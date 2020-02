Politie doet oproep om uit te kijken in omgeving Merestraat naar jongen (12) met autisme: "Hij praat niet” Koen Moreau

27 februari 2020

20u09 1470 Erpe-Mere Inwoners van Erpe-Mere, Nieuwerkerken en Haaltert wordt gevraagd mee uit te kijken naar een 12-jarige jongen met getaande huidskleur.

De jongen is sinds donderdagavond 27 februari 19 uur vermist. “Het betreft een jongen met autisme die niet praat en zich te voet verplaatst”, aldus de politie. “De jongen is heel erg geïnteresseerd in weides, dieren en winkels.” Wie de knaap met een lengte van 1,55 meter en kort zwart haar aantreft of opmerkte wordt verzocht meteen het noodnummer ‘101' te bellen.