Politie betrapt 103 snelheidsduivels en 1 chauffeur met glas te veel Koen Moreau

23 december 2019

17u24 0 Erpe-Mere De opvallende toename van het grote aantal alcoholcontroles in zowat elke politiezone heeft duidelijk een positief effect.

“Zaterdag controleerden we 208 bestuurders. Slechts een iemand had te diep in het gals gekeken”, aldus de lokale politie van Erpe-Mere/Lede. Gelijktijdig werden snelheidscontroles gehouden.

De resultaten daarvan waren minder positief. “Van de 3.298 gecontroleerde voertuigen reden er 103 of 3% sneller dan toegelaten.” De betrokken chauffeurs mogen binnenkort iets anders dan een kerstkaart in hun brievenbus verwachten.