Play&Move-herfstage voor jonge voetballiefhebbers op Steenberg Koen Moreau

09 september 2020

18u38 0 Erpe-Mere Het schooljaar is nog maar net begonnen, maar Play&Move uit Erpe-Mere kijkt al uit naar de hersftvakantie. “Wij organiseren van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november een voetbalstage op het domein Steenberg.”

“Ook voor onze zevende editie zullen we de deelnemers in de watten te leggen en iets speciaal te organiseren”, beloven initiatiefnemers en (ex-)profvoetballers Koen Persoons (ex-KV Mechelen en Sporting Lokeren) en David Hubert (OH Leuven). “Vorige keer kwam Lennart Mertens (KMSK Deinze) over de vloer. Streekgenoot Mertens was vorig jaar de topschutter van de eerste amateurliga met maar liefst 28 goals in 24 matchen.”

Deze editie zullen Persoons en Hubert vergezeld worden door Steve De Ridder (STVV). “En er zijn gesprekken met een Red Flame”, klinkt het licht mysterieus. Wie zijn kinderen wil verrassen met echte voetbalvedetten weet dus waarheen. En die aanwezigheid zorgt voor extra motivatie. “De deelnemers kijken naar hun op, zijn extra gefocust en beleven gegarandeerd een topweek!” Inschrijven kan nog steeds, maar je moet er snel bij zijn. “Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt tot 50.”

Meer info en inschrijven: www.playandmove.be.