Plannen voor derde BIN-netwerk in Erpe-Mere Koen Moreau

19 december 2019

12u28 5 Erpe-Mere De talrijke inbraken tijdens de donkere maanden motiveerden nu ook enkele geëngageerde burgers uit Erondegem, Ottergem en Vlekkem om voor die dorpen eveneens een BuurtInformatieNetwerk (BIN) op te starten.

Via zo een BIN-netwerk verstuurt de politie sms-berichtjes om mensen te waarschuwen voor abnormale feiten, gedragingen of personen in hun buurt. Een BIN heeft ook niet altijd betrekking op criminele feiten, maar wordt ook gebruikt voor het opsporen van vermiste personen.

“Zo werd het BIN Bamburst recentelijk met succes geactiveerd om een verwarde man op te sporen”, weet initiatiefneemster Anique Noël. Een BIN moet dorpsbewoners ook sensibiliseren en duidelijk maken dat het niet erg, maar net aangewezen is om zonder twijfel het noodnummer ‘101’ te bellen bij abnormale zaken.

De toetreding tot een BIN is volledig gratis en creëert geen bijkomende verplichtingen Initiatiefneemster Anique Noël

Anique is ervan overtuigd dat een BIN ook de onderlinge betrokkenheid van de bewoners een boost zal geven. “Iets dat in onze landelijke gemeente toch ook niet onbelangrijk is”, meent ze. De toetreding tot een BuurtInformatieNetwerk is bovendien volledig gratis en creëert geen enkele bijkomende verplichting.

Hoe werkt een BIN concreet ? De politie krijgt een oproep van een alerte burger. De politie maakt via het BIN melding van verdachte voertuigen of personen. Op deze wijze activeert de politie een aanzienlijk aantal extra oren en ogen die er vaak toe leiden dat de voertuigen of personen kunnen worden opgespoord. Tevens wordt een website geactiveerd waarop interessante info kan worden gedeeld.

Indien Anique, Kristoff Rombaut, José Hurtado, Lotte Loncke, Ines Rombaut, Frans De Wolf en Etienne Dewint voldoende geïnteresseerden verzamelen kunnen ze het BIN Vlotterondegem - na de start van BIN Bamburst in november 2017 en BIN Aaigem in juni 2019 – in de loop van 2020 het derde BuurtInformatieNetwerk van Erpe-Mere leveren.

We gaan binnenkort nog van deur tot deur om een woordje uitleg te geven Initiatiefneemster Anique Noël

Geïnteresseerd en inwoner van Erondegem, Ottergem of Vlekkem? Stuur dan een naar bin.vlotterondegem@gmail.com met daarin naam, adres en GSM-nummer om toe te voegen aan de lijst van deelnemers aan het BIN.

Wie meer wil weten, kan de oprichters aanspreken of een kijkje nemen op de Facebookpagina BIN Vlotterondegem. “We gaan binnenkort ook nog van deur tot deur om mensen uitleg te geven en een invulstrookje voor deelname te bezorgen.” Dat strookje kan afgegeven worden bij Anique in de Kuilstraat 80-82 in Erondegem.