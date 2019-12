Pijnlijke misser: Slechts één gemeenteraardslid ziet rekenfoutje van 2 miljoen euro Koen Moreau

19 december 2019

07u35 12 Erpe-Mere Dat niet alle 25 gemeenteraadsleden van Erpe-Mere evenveel moeite doen om documenten grondig te bekijken, werd tijdens de voorstelling van het meerjarenplan dinsdagavond pijnlijk duidelijk.

Enkel gemeenteraadslid Ive Callaert (Open Vld) merkte op dat de aangekondigde totale investering van 16 miljoen euro niet terug te vinden was in de voorliggende documenten.

“Ik heb het meermaals herrekend en kom steeds op een totaal van 14 miljoen euro”, merkte de man op. Financiënschepen Gerda Van Steenberge (N-VA) bood nog even weerwerk, maar moest uiteindelijk toegeven dat een bedrag van 2 miljoen euro voorzien voor de heraanleg van de Gentsestraat in Burst op de planning staat, maar niet opgenomen was in het totaaloverzicht.

Callaert rekende overigens nog andere zaken bij elkaar. “Na de betaling van het cultuurhuis rest jullie enkel nog 500.000 euro per jaar om te investeren en dat lukt enkel door de verkoop van 650.000 euro aan gronden en gebouwen. Door die ingreep sparen jullie slechts 70.000 euro per jaar.”

“Een bijzonder kleine marge voor tegenvallers of dringende projecten”, oordeelde die. Burgemeester Hugo De Waele (CD&V) reageerde dat Erpe-Mere “wel degelijk financieel gezond is” en dat men “indien nodig altijd nog kan bijlenen.” Het ziet er dus naar uit dat de reeds geplande verdrievoudiging van de schuld per inwoner de komende jaren nog verder kan oplopen.