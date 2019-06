Pijnlijk en schaamtelijk: gemeente scoort 0 op 100 qua Fairtrade KOEN MOREAU

04 juni 2019

18u40 8 Erpe-Mere Schepen Tom Van Keymolen (CD&V) erfde van zijn voorganger een bijzonder slecht rapport wat betreft de ‘Fairtrade’-inspanningen door de gemeente Erpe-Mere.

Groen-gemeenteraadslid Patrick De Swaef confronteerde de nieuwe schepen met de extreem slechte ‘Fairtrade’-score voor de gemeente. “Erpe-mere scoort 0 op 100 op aankoopbeleid, 0 op 25 op communicatie, 0 op 25 voor events en voor middenveld nog een keertje 0 op 25.” De Swaef vroeg dan ook tekst en uitleg.

Een logische vraag aangezien vandaag al meer dan één Vlaamse gemeente op de twee het Fairtradelabel in ontvangst nam en Erpe-Mere al sinds 2015 over een ‘Trekkersgroep Fairtrade’ beschikt. Schepen Tom Van Keymolen (CD&V), pas sinds januari bevoegd voor internationale samenwerking en ontwikkelingshulp, verwees meteen naar de vorige legislatuur.

“Het was het objectief om toen het label binnen te halen, maar dat is niet gebeurd”, gaf de man toe. Hij beloofde wel er onder zijn bevoegdheden werk van te maken en verder op Fairtrade in te zetten. “Vijf stappen voor het behalen van het label zijn al gezet. We moeten enkel nog werk maken van het aankoopbeleid.” Op gemeentelijke recepties wordt momenteel nochtans al uitsluitend Oxfam-fruitsap en soms ook Oxfam-wijn geschonken. Daarnaast neemt de gemeente wijn en bier af van lokale handelaars en een brouwerij.

Waarom het label in de vorige legislatuur niet gehaald werd, bleef onduidelijk. “Over de redenen waarom dat niet gebeurde kan ik helaas niet antwoorden, maar het is zeker niet zo dat we deze cijfers nastreven naar de volgende jaren toe”, besloot schepen van Keymolen.