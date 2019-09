Personeelsleden dragen Corelio Printing definitief ten grave: Terminale patiënt is overleden (en dat is misschien maar goed ook) Koen Moreau

17 september 2019

21u01 5 Erpe-Mere Na maandenlange onzekerheid hebben de personeelsleden van Corelio Printing, de gewezen drukkerij van Het Volk en Mediahuis, dinsdagavond definitief afscheid genomen van hun bedrijf. Na een faliekante overname door Circle Media Group die eind augustus eindigde met een faillissement, gooide intussen ook de nieuwe overnemer Moderna Printing de handdoek in de ring. “De doodsstrijd is gestreden”, aldus de moe getergde personeelsleden.

Ruim honderd van de 167 werknemers verzamelden dinsdagavond voor een laatste keer aan hun bedrijf in het industriepark van Erpe-Mere. “Een laatste groet”, “een afscheid”, “terugzien van de collega’s”, “afsluiten van een hoofdstuk” waren maar enkele van de motivaties van de bijzonder talrijk opgekomen mensen die veelal tientallen jaren in de weer waren in de drukkerij. De gevoelens waren eerder gelaten. Echte boosheid is er nog steeds niet.

“Het ging hier al jaren minder goed. Niet qua orderboek, maar wel qua management en beheer”, vertelt gewezen supervisor en productiechef Ronald King uit Erondegem. Hij verloor zijn werk op amper acht maanden voor zijn vervroegd pensioen. “Voor mij is het hard, maar voor collega’s tussen de 45 en 55 is het veel erger. Waar gaan die nu werk vinden”, vraagt hij zich af. Over het faillissement en de mislukte overname van Moderna is hij kort. “Dat dergelijk bedrijf niet rendabel was, klopt niet. Het is een groot opgezet spel.”

Deze bijeenkomst is pijnlijk, maar het is goed dat we dit hoofdstuk kunnen afsluiten. Arne Loccufier

“Hoofdstuk afsluiten”

Stefan De Landtsheer uit Lochristi en Filip De Craemer uit Melle delen die mening. “Deze bijeenkomst is pijnlijk. Men heeft hier enorm met onze voeten gespeeld en de manier waarop ik na 32 jaar aan de deur ben gezet, is ongehoord”, aldus Stefan. Toch vonden ze het afscheid belangrijk. “Het is noodzakelijk om echt afscheid te nemen en dit hoofdstuk definitief af te sluiten.”

Dat was ook de motivatie voor Arne Loccufier uit Gent en Koen Janssens uit Aalst. Zij namen het initiatief voor de dodenwake. “Doordat Moderna Printing in eerste instantie 90 mensen in dienst hield, gebeurde het afscheid van het personeel in twee shiften. We vonden het goed iedereen nog eens samen te brengen voor een uitvaart en koffietafel.” Het werd een samenkomst met heel wat emoties.

Men heeft hier de laatste maanden enorm met onze voeten gespeeld, maar we beleefden hier ook veel mooie jaren. Stefan De Landtsheer

“We hebben hier heel veel mooie herinneringen, maar over ons afscheid en de laatste maanden kunnen we dat helaas niet zeggen”, aldus Loccufier. Het bizarre afscheid - in amper twee uur viel het doek definitief over de drukkerij - was ook de reden om voor alle personeelsleden rouwbrieven te maken en Corelio Printing in een doodskist te rusten te leggen.

“Oorspronkelijk was het de bedoeling met onze doodskist naar overnemer Moderna Printing in Beringen-Paal te trekken, maar omdat we vreesden dat de emoties daar – rekening houdend met het feit dat de 90 oorspronkelijke blijvers nog steeds niet betaald zijn - te hoog zouden oplopen, hebben we daar van afgezien”, weten enkele personeelsleden.

Oorspronkelijk wilden we naar de zetel van Moderna Printing in Beringen trekken, maar dat leek geen goed idee. Koen Janssens

Gerechtelijke procedures

Moderna zaakvoerder Bongaerts reageerde enkel met een persbericht. Daarin liet hij weten dat de betaling van de personeelsleden, voor de zeven dagen na de overname en voor het stilleggen van de persen, eerstdaags gebeurt via het interimkantoor. “En ook dat hebben we te danken aan de curator die de zaak voor de rechtbank bracht. Onze Bonga-bon, een gratis weekje werk, onderstreept daarom wat een smeerlap Bongaerts eigenlijk was wanneer het op betalen van de mensen aankwam”, aldus ACLVB-vakbondsafgevaardigde Janssens. Eerder dwong de rechtbank Moderna Printing, op straffe van een dwangsom van 500.000 euro per dag, al om het nog niet betaalde overnamebedrag van 1 miljoen euro op tafel te leggen.

De gerechtelijke procedures zijn overigens nog niet afgelopen. Curatoren Marga Pieters en Dominique Blommaert blokkeerden inmiddels via de rechtbank de toegang van Moderna Printing tot de drukkerij in Erpe-Mere om te vermijden dat de laatste waardevolle zaken nog worden weggehaald en dat het familiebedrijf uit Beringen ‘aan cherrypicking’ doet . Iets dat Moderna Printing ontkent. “Er is en was geen sprake van een uitgekiende strategie waarbij de meest rendabele klanten werden overgeheveld naar de drukkerij in Beringen”, luidt het duidelijk. Bongaerts benadrukt ook dat de gebouwen eigendom zijn van de bank en geen voorwerp uitmaakten van de overname.

Over het bij de overname contractueel vastgelegde en verplichte behoud van de productie en werkgelegenheid in Erpe-Mere lost Bongaerts geen woord. Te verwachten is dat ook dit het voorwerp wordt van een gerechtelijke procedure waarbij de curatoren een schadevergoeding zullen eisen voor contractbreuk. Of die vergoeding betaald wordt en of die bij betaling ten goede komt van het gedupeerde personeel valt nog af te wachten. Voor het personeel is de strijd echter gestreden. “Een heropstart van deze drukkerij is gewoon onmogelijk. Dat is jammer, maar we moeten verder”, besluit ACV-vakbondsafgevaardigde Arne Loccufier.