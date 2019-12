Permanent buitengevoel in gerenoveerd en uitgebreid woonzorgcentrum Avondzon: “Het is hier heel aangenaam” Koen Moreau

18u23 2 Erpe-Mere De senioren die sinds kort hun intrek namen in de totaal gerenoveerde en uitgebreide vleugel van woonzorgcentrum Avondzon in Erpe zijn letterlijk en figuurlijk in de wolken. Achter de vleugel evenwijdig met de Botermelkstraat werd een identieke vleugel gebouwd met tussenin ruimte van 300 m² onder een glazen overkapping waardoor je een echt buitengevoel krijgt.

De officiële opening van de totaal gerenoveerde en uitgebreide vleugel van woonzorgcentrum Avondzon in Erpe - kostprijs 8 miljoen euro - is pas vrijdagavond. De bewoners van het rustoord namen wel al even hun intrek. Julia Soutinck (84) en Christianne Schellaert (80) genieten daardoor al een poos van fors verruimde kamers. Ze kleuren bovendien bijna dagelijks onder de gigantische glazen overkapping die de oude en nieuwe vleugel met elkaar verbindt en dienst doet als gemeenschappelijke ruimte.

“Een enorme verbetering”, vertelt Julia. De vrouw is duidelijk enorm tevreden. Net als haar medebewoonster Christianne heeft ze niets als lof. “Het is hier heel aangenaam en we zitten hier heel graag. Het lijkt wel een beetje de hemel”, lachen ze. Opdracht geslaagd dus voor directeur Katrien Thysebaerdt, verantwoordelijke sociale dienst Anne De Bou en bewonersverantwoordelijke Mia De Meyer. “We zijn ook niet over een nacht ijs gegaan en kozen voor dynamisch en intelligent Halio-glas.”

Een enorme verbetering. Het lijkt hier wel de hemel. Bewoner Julia Soutinck (84)

Warmte tegenhouden

Dat glas is in normale toestand kleurloos, maar kan verkleuren om tot 98 procent natuurlijk licht en 95 procent zonnewarmte tegen te houden. “Op die manier moet het hier in de zomer even aangenaam zijn als vandaag”, vertelt Thysebaert. Het extra licht heeft overigens nog meer voordelen. “Oudere mensen hebben drie tot vijf keer meer licht nodig dan jongeren en licht kan een doorslaggevende rol spelen in de preventie van valpartijen.” Eveneens wetenschappelijk bewezen: (dag)licht zorgt voor een betere gemoedstoestand, minder ziektes en dus minder medicijnen.

“En dat geldt ook voor voldoende bewegingsruimte.” Iets dat niet alleen van toepassing is onder de glazen overkapping, maar ook in alle nieuwe en vernieuwde kamers. “Bij de renovatie van deze vleugel hebben we alles gestript. Nadien creëerden we voor elke drie kamers twee nieuwe ruimere kamers met een beter zicht naar buiten.” Een enorme operatie die flink wat tijd in beslag nam en in twee fases verliep. “De extra gespiegelde vleugel aan de overzijde van de glazen overkapping hielp om mensen tijdelijk te verhuizen.”

De positieve effecten van voldoende daglicht en voldoende ruimte zijn wetenschappelijk bewezen Directeur Katrien Thysebaert

Renovatie

Door de ingreep ging het aantal kamers in de bewuste vleugel van 52 naar 73. “Maar dat is slechts een tijdelijke situatie. Tegen 2021 starten we de renovatie van een andere vleugel uit 1978 die nu wel heel erg afsteekt.” Bedoeling is om een gelijkaardige ingreep qua kamers door te voeren. “Op die manier blijft ons aantal beschikbare kamers stabiel op 152 voor het gehele woonzorgcentrum.”

Daarnaast beschikt Avondzon ook over een negentigtal zorgflatjes met een honderdtal bewoners. “En momenteel wordt naast de hoofdingang de laatste hand gelegd aan de bouw van nog achttien extra zorgflats.” Het seniorendorp ingesloten tussen de Dorpsstraat, Oudenaardsesteenweg en Botermelkstraat blijft dus groeien. “En er is nog ruimte voorhanden, maar vooraleer die bruikbaar wordt, moet er een bestemmingswijziging van de gronden en de toelating voor het inrichten van extra bedden van de verschillende overheden komen.”