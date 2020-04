Pastoor Jan Coppens roept rusthuisbewoners goede moed toe met megafoon Koen Moreau

14 april 2020

19u04 3 Erpe-Mere Op bezoek gaan in woonzorgcentrum Meredal mag pastoor Jan Coppens van Erpe-Mere omwille van de coronamaatregelen niet. Toch belet het hem niet dagelijks de bewoners moed in te spreken.

Daarvoor gebruikt de man een zware megafoon. “Omdat ik vandaag als priester niet bij de mensen kan gaan, bedacht ik dit alternatief om hen toch op een veilige manier te kunnen bereiken”, vertelt de man. Daardoor roept pastoor Coppens dagelijks de bewoners van WZC Meredal, waaronder zijn eigen moeder, toe.

“Voor mij is het een kleine moeite en het ritueel met ons zelfgemaakt bord met opschrift ‘Goede moed! We denken aan jullie’, moet de mensen afleiden.” Daarnaast toont de actie van de pastoor ook dat hij bezorgd is. “Voor mijn moeder, maar ook voor alle andere inwoners van dit en andere woonzorgcentra en ziekenhuizen.” De pastoor denkt overigens niet aan stoppen. “Ik beloof om dit te blijven doen tot de quarantaine definitief voorbij is.”