Pasar met 35 stappers te voet naar Zwarte Madonna van Halle KOEN MOREAU

12 juni 2019

16u54 0 Erpe-Mere Net als tal van andere groepen houdt ook Pasar Aaigem de traditie in ere om rond Pinksteren te voet naar de Zwarte Madonna in de Sint-Martinusbasiliek van Halle te stappen.

“Dit jaar waren we met 35 stappers van Pasar-wandelclub De Voskens en dat is zeven meer dan in 2018”, weet Gaston Van De Keer. Niet alle stappers legden de volledige afstand af van 35 kilometer af. “Enkelen sloten na negen kilometer in Meerbeke aan.”