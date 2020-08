Parochies nemen afscheid van pastoor Vinck (76): relaxzetel voor verdiende rust Koen Moreau

31 augustus 2020

13u15 2 Aaigem/Burst De Sint-Martinusparochie van Burst en de Sint-Niklaasparochie van Aaigem namen dit weekend afscheid van pastoor Fons Vinck.

De man was 52 jaar aan de slag als dorpsherder. Hij startte in Scheldewindeke, verhuisde naar Erembodegem en was sedert 1989 de parochiepriester in Burst. Die opdracht werd uitgebreid met Aaigem (sinds 1994) en Vlekkem (sinds 2009). In 2018 vierde E.H. Vinck zijn gouden priesterjubileum, maar aan die opdracht komt wegens zijn 76ste verjaardag nu een einde. Hij wordt vanaf 1 september vervangen door pastoor Jan Coppens. Als afscheid schonk de parochieploeg pastoor Vinck een relaxzetel.