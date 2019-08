Parket voert onderzoek naar brand in woning in Aaigem: bewoonster in levensgevaar Koen Baten

23 augustus 2019

15u57 0 Erpe-Mere Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar een brand die vannacht rond 2 uur ontstaan is in een woning in de Kosterweg in Aaigem. De brand ontstond beneden in de garage aan enkele curverboxen. Het parket stelde een deskundige aan die ter plaatse ging om de oorzaak te onderzoeken. “Vermoedelijk heeft de vrouwelijke bewoonster brand gesticht in haar woning", zegt Annelies Verstraeten van het parket.

Wat de reden is van de brandstichting is op dit moment nog altijd onduidelijk. “De vrouw ligt in het ziekenhuis en is in levensgevaar waardoor ze nog niet kan verhoord worden", zegt Verstraeten. Op het moment van de brand was er niemand anders aanwezig. Het was de zoon die de brand ontdekte en de hulpdiensten verwittigde. Of het om een wanhoopsdaad gaat of iets anders is nog niet duidelijk.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.