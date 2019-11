Paniek door paardenkadaver in gracht Koen Moreau Koen Baten en Tom Vierendeels

18 november 2019

19u09 12 Erpe-Mere Paardeneigenaars uit Haaltert, Erpe-Mere, Herzele en omstreken zijn extra aandachtig voor het welbevinden van hun paarden na een opvallend bericht op Facebook.

Iemand maakt in dat bericht, vergezeld van een gruwelijke foto, melding van de vondst van het kadaver van een zwart ponyveulen in een gracht aan een werf op grens van Aaigem met Heldergem. Het bericht waarschuwt eigenaars voor een mogelijke paardenbeul. Of er effectief een paardenbeul aan het werk is, blijft onduidelijk.

Bij de politie van Denderleeuw/Haaltert, op welk grondgebied het kadaver werd gevonden, bevestigt men de vondst. De politie wil evenwel geen uitspraken doen over eventuele verminkingen. “Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat hier precies gebeurde”, aldus commissaris Wim Van Vaerenbergh van de lokale politie.

Uitgaan van een paardenbeul lijkt gevaarlijk. De kans bestaat dat iemand een kadaver gedumpt heeft. In maart 2017 werd al een keertje slachtafval gevonden ter hoogte van de Molenbeek aan de Engelsmolen en in november van datzelfde jaar werden in een werfcontainer aan de Hollandstraat in Aaigem gevilde vellen van pony’s gevonden. Beide bizarre voorvallen bleven destijds onopgehelderd.