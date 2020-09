Paardenvlees met maden uit Aldi: “Serieus schrikken toen ik pakje open deed” Koen Moreau

01 september 2020

18u11 0 Erpe-Mere Het avondmaal van Werner Vyverman uit Mere smaakte maandagavond meteen een pak minder nadat hij een pakje paardenrookvlees van het merk Délifin uit Aldi opende. “De maden kropen in het rond.”

Vyverman begrijpt niet goed hoe zoiets, ondanks de strenge hygiëne maatregelen, kon gebeuren. “Ik kocht in de winkel in Erpe-Mere verschillende pakjes en trof dit tafereel slechts in één verpakking aan. Ik begrijp niet hoe zoiets kan en wil mensen verwittigen goed te kijken wanneer ze een verpakking openen.”

Wat er fout liep is niet duidelijk. De houdbaarheidsdatum van het paardenrookvlees was niet overschreden en volgens Vyverman was de verpakking ook niet beschadigd. “Op de onderzijde stond duidelijk te gebruiken tot 07-09-2020 en ik moest moeite doen om de verpakking te openen.”

Bij Aldi zit men verveeld met de situatie. “We betreuren dat dit paardenrookvlees niet aan onze strenge kwaliteitseisen voldeed. We willen ons daarvoor excuseren. Kwaliteit is zeer belangrijk voor Aldi. We nemen deze klacht zeer ernstig en willen graag de oorzaak ervan achterhalen”, reageert woordvoerder Dieter Snoeck van Aldi. De man belooft dat de klant gecontacteerd zal worden en dat de kwaliteitsafdeling de zaak verder zal opvolgen in samenwerking met de leverancier.