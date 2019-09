Overnemer Corelio Printing breekt overnamebelofte: geen 80 maar 167 mensen op straat Koen Moreau

05 september 2019

21u06 30 Erpe-Mere De drukpersen van Corelio Printing, de vroegere drukkerij Het Volk, in Erpe-Mere werden donderdag in de vooravond stilgelegd nadat bekend raakte dat er toch geen overname komt. Het personeel is boos en ontgoocheld, maar beseft dat de beslissing wellicht het definitieve einde is van de drukkerij.

“De kans lijkt ons heel erg klein dat klanten na wat hier de laatste weken gebeurde nog drukwerk aan het bedrijf hier zullen toevertrouwen”, aldus Leen Van Lierde van vakbond ACLVB. Amper een week geleden leek de toekomst er nochtans nog relatief goed voor te staan. Nadat Circle Media Group – een Nederlandse groep die de drukkerij in maart 2018 overname van Mediahuis - op vrijdag 23 augustus het faillissement aanvroeg, werd vrij snel een overnemer gevonden. Op donderdag 29 augustus kondigde de familie Bongaerts trots aan dat hun bedrijf door de overname “de grootste rotatiedrukker van de Benelux werd”.

De overnemer maakte meteen een nieuwe naam bekend voor het bedrijf, beloofde 90 van de 167 personeelsleden in dienst te houden, nieuwe investeringen en behoud van loonvoorwaarden voor de blijvers. De overname leek daardoor in eerste instantie slecht, maar toch nog deels goed nieuws. “Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het helaas meestal ook zo”, reageerden enkele personeelsleden die gisteren verweesd achterbleven in de grote drukkerij waar ze tientallen jaren werkten.

Opnieuw bedrogen

“We zijn voor de tweede keer in evenveel weken bedrogen. Het voorbije weekend werden hier nog twee extra ploegen ingezet om alle werk klaar te krijgen en vandaag horen we, via een klant nota bene, dat het hier definitief gedaan is.” De ontgoocheling en opeenvolging van overnames leidt duidelijk tot moedeloosheid. Heel wat mensen gingen meteen naar huis zodra het nieuws bekend raakte. Anderen hingen doelloos rond in het bedrijf dat zoveel jaren hun thuis was.

“Nadat onze goede collega’s eerst de ultieme vernedering ondergingen dat zij niet aan de slag mochten blijven en wij zonder hun verder moesten, liepen we hier al een week verweesd rond. En nu dit. Wij weten gewoon niet meer wat te doen”, klonk het terneergeslagen. Het personeel bleef ondanks de omstandigheden opvallend gelaten. “Vernielingen werden niet aangebracht, maar iedereen is enorm ontgoocheld”, aldus Erwin Callebaut van vakbond BBTK.

Goede wil

Hoe het nu verder moet, is onduidelijk. “Het personeel heeft vorige week en nu hun goede wil getoond. We hopen dan ook dat de directie het nodige respect heeft om het voor de volledige week te betalen”, aldus Ann Verhelst van ACV-BIE. Ironisch genoeg was het vakbondstijdschrift van de Christelijke zuil het laatste drukwerk dat voorlopig van de persen rolde. “En we vrezen dat dit zo zal blijven, aangezien klanten na alle onzekerheid ongetwijfeld alternatieven zullen zoeken.”

Die klanten waren ondanks alle perikelen nochtans aan boord gebleven. “De slechte betalers of verlieslatende contracten werden aangepast of stopgezet, maar het grote Mediahuis was bereid om meer te betalen. We begrijpen niet wat er plots gebeurd is. Er was beloofd dat we maandag een vast contract mochten tekenen, maar ook dat blijkt nu een leugen.” Enige hoop is nu dat er een nieuwe overnemer wordt gevonden al lijkt alles er op dat Moderna verplicht zal worden haar contractuele verplichtingen na te komen.

Razend

Curator Marga Pieters die belast was met het faillissement van Circle Media Group is razend. Zij stelt drukkerij Moderna in gebreke. Het overnamecontract is op 27 augustus ondertekend, maar het bedrag van 1 miljoen euro is ruim een week later, ondanks contractuele verplichtingen, nog niet betaald. Afgevaardigd bestuurder Eric Bongaerts van Moderna Printing was donderdag ondanks herhaalde pogingen niet bereikbaar voor een reactie.