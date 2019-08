Oudere man vermist en teruggevonden KOEN MOREAU

22 augustus 2019

20u27 9 Erpe-Mere De politiezone Erpe-Mere/Lede lanceerde donderdagavond een opsporingsbericht naar een vermiste man.

“Gelieve uit te kijken naar een vermiste oudere man gekleed in een zwarte jeansbroek en groen T-shirt. Hij verplaatst zich met een zwarte damesfiets. Gelieve het nummer '101' te bellen indien u deze man aantreft”, luidde het in een sms die naar de leden van het BuurtInformatieNetwerk Bambrugge-Burst werd gestuurd. Omstreeks 21.15 uur maakte een nieuwe sms duidelijk dat de zoektocht ten einde was en dat de man werd teruggevonden.