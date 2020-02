Oude pastorie te onveilig voor Jokri: jeugdbeweging verplicht op zoek naar nieuw onderkomen Koen Moreau

16 februari 2020

10u52 0 Erpe-Mere De jongeren van de christelijk geïnspireerde jeugdbeweging Jokri kunnen om veiligheidsredenen niet langer terecht in de oude pastorie vlakbij het oude kerkhof langs de Rooseveltlaan in Erpe.

“Het is niet langer optimaal om jongeren in dat gebouw activiteiten te laten houden”, vertelt jeugdschepen Tom Van Keymolen (CD&V). De leiding van Jokri werd maandag op de hoogte gebracht. Zij panikeren nog niet, maar hopen op een snelle oplossing.

“De pastorij is al een oud gebouw en de elektriciteit is aan vervanging toe. Helaas kunnen die werken niet snel uitgevoerd worden aangezien het om een beschermd gebouw gaat. Omdat de gemeente liever geen risico’s neemt, hebben ze beslist om samen met ons op zoek te gaan naar een andere locatie”, luidt het daar.

Merkwaardig. In maart 2019 verklaarde burgemeester Hugo De Waele (CD&V) nog dat het de bedoeling was om nog dat jaar de leegstaande pastorie op te knappen en in te richten naar het voorbeeld van NEC De Pastorie. Toen was sprake van een budget van 144.000 euro, maar dat geld verdween tijdens de voorstelling van de meerjarenplanning naar de achtergrond.

“Het klopt dat de prioriteiten wat verschoven zijn waardoor er nog geen renovatie op de planning staat”, geeft Van Keymolen toe. Een oplossing voor de pastorie is dus niet voor meteen en of Jokri na een eventuele renovatie kan terugkomen moet bekeken worden. “Dat is destijds beloofd en we hebben die intentie, maar we zullen moeten kijken wat mogelijk is.” Hopelijk betekent dat niet dat ook de verkoop van het gebouw bekeken wordt om extra financiële middelen aan te boren.

In de tussentijd kan Jokri voor haar eerstvolgende activiteit alvast terecht op de zolderverdieping bij Chiro Jargill naast het oud gemeentehuis van Erpe. “Als we gemeente hebben we als alternatieve locatie het ontmoetingscentrum van Aaigem aangeboden, maar dat ligt voor Jokri te ver weg van onder hun vaste kerktoren. Daarom kijken we nog uit naar andere oplossingen”, besluit schepen Van Keymolen.