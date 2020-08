Oud-wielerkampioen Michel Van Aerde overleden Rutger Lievens

13 augustus 2020

17u40 0 Erpe-Mere Michel Van Aerde, oud-wielerkampioen, is dinsdag op 86-jarige leeftijd overleden. In 1961 was hij Belgisch kampioen.

Bij de profs behaalde Michel Van Aerde 31 overwinningen en in 1961 dus de Belgische titel. In 1962 was hij tweede in de Ronde van Vlaanderen na wereldkampioen Rik Van Looy. Na zijn wielercarrière slaagde Van Aerde erin om een succesvolle meubelzaak uit de grond te stampen. Het afscheid van Van Aerde vindt plaats op vrijdag om 10.30 uur in de kerk van Burst.