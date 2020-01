Opwaardering stationsbuurt komt te laat: ING sluit als laatst overgebleven bank de deuren Koen Moreau

09 januari 2020

19u08 10 Erpe-Mere Het ING-bankkantoor aan het station van Burst sluit op vrijdag 17 januari definitief de deuren. “We hebben alles geprobeerd om te verhuizen naar het leegstaande kantoor van Belfius langs de Oudenaardsesteenweg, maar dat is mislukt.”

Mede-zaakvoerder en Business Banker Peter Van De Keere is formeel. “We hebben alles geprobeerd om in Burst te blijven.” Het huidige kantoor aan het station van Burst was al lang te klein. “Met slechts een bureel vlakbij het loket was duidelijk dat we op die plek geen lange toekomst meer hadden. Het huurcontract opnieuw voor negen jaar verlengen was daarom geen optie.”

Toch was het wel degelijk de bedoeling in Burst actief te blijven. “Na het vertrek van Belfius eind 2018 waren we hier het enige resterende kantoor. We hebben dan ook tot op het laatste moment geprobeerd om die locatie over te nemen en dat was bijna gelukt.” Helaas.

Op vrijdag 17 januari gaat het kantoor aan het station van Burst – een locatie die de gemeente Erpe-Mere qua middenstand en handelscentrum net wil opwaarderen - definitief dicht. “Onze klanten krijgen eerstdaags allemaal een brief dat ze vanaf die datum bij hun vertrouwde gezichten in Mere terecht kunnen.”

Definitief is het vertrek mogelijk niet. “We blijven verder zoeken naar een geschikte locatie in Burst, Bambrugge of Borsbeke”, geeft Van De Keere nog mee.