Optrekken maximum leeftijd voor speelplein geen optie (want er is toch geen interesse)

29 september 2019

14u06 0 Erpe-Mere De speelpleinwerking van Erpe-Mere behoudt de maximum leeftijd van 12 jaar “omdat tieners geen interesse hebben in het klassieke speelpleinverhaal”.

Gemeenteraadslid Reinout Janssens (STERK!) pleitte tijdens de jongste gemeenteraad voor het optrekken van de leeftijd voor de speelpleinwerking. “Opvang vinden voor kinderen van 13 en 14 jaar is voor veel ouders een probleem tijdens de zomervakantie. Waarom verhogen we de leeftijd van onze speelpleinwerking niet tot 15 jaar”, stelde Janssens voor.

Jeugdschepen Tom Van Keymolen (CD&V) reageerde dat die leeftijdscategorie nauwelijks interesse toont voor activiteiten ingericht door de gemeente. “Met onze SWAP-pas hebben we destijds gepoogd aantrekkelijke activiteiten zoals DJ-workshops, survivaltochten en lasershootings in te richten, maar niks leek aan te slaan.” Ook de werking van knutselatelier werd om die reden beperkt tot een kinder- en een volwassenenwerking. “Economisch gezien is een apart aanbod voor de beperkte respons geen optie”, aldus Van Keymolen.

Het optrekken van de speelpleinleeftijd wordt op dezelfde reden niet overwogen. “Op de weinige sportactiviteiten waar jongeren tot 15 welkom zijn, tellen we slechts een handvol deelnemers. Bovendien wordt het leeftijdsverschil op die manier te klein tussen monitoren en deelnemers waardoor we toch extra en oudere monitoren moeten inschakelen”, besloot de jeugdschepen de discussie.