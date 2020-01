Optreden Jan De Wilde tijdens openingsweekend nieuw cultuurhuis EMotia in 2 minuten uitverkocht Koen Moreau

14 januari 2020

18u50 0 Erpe-Mere De interesse van het startconcert door Aaigemnaar Jan De Wilde in het nieuwe cultuurhuis EMotia in Erpe-Mere was overweldigend.

“Op twee minuten was alles voor de voorstelling van vrijdagavond 6 maart uitverkocht”, vertelt cultuurschepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V). Nogal wat mensen die de moeite deden om midden in hun werkdag tegen 10 uur aan te melden in de webshop van de gemeente waren er aan voor de moeite.

Tweede optreden

Heel wat kaarten waren dan ook vooraf door mede-organisator vzw Keeremestembeirg verkocht waardoor het aantal nog beschikbare plaatsen beperkt was. “Maar we organiseren 14 dagen later een nieuw concert en daarvoor kunnen geïnteresseerden zich nu al via onze webshop op de wachtlijst laten zetten.”

Tickets kopen of inschrijven op de wachtlijst via https://webshop.erpe-mere.be/Tickets/Overview