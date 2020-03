Optiekers weten het niet meer: "Geen uitzondering om te openen, maar ook geen hinderpremie” Koen Moreau

21 maart 2020

16u17 0 Erpe-Mere De tegenstrijdige informatie waarmee optiekzaken de jongste dagen geconfronteerd werden, zorgt alom voor verwarring. “Het lijkt alsof we verplicht moeten openen”, vertelt Marnix Van Impe uit Erpe-Mere.

In het ministerieel besluit van 18 maart staan optiekzaken nochtans niet vermeld als “noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”. Net als alle andere niet noodzakelijke winkels sloten alle optiekers eerst op zaterdag en na de beslissing van 18 maart dan ook volledig de deuren.

Paramedisch

“Wat mij betreft niet meer dan logisch”, aldus Van Impe. De jongste dagen bericht de Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond van België dat uitbaters van optiekzaken - mits inachtname van de social distancing - hun paramedisch beroep wel kunnen en zelf moeten uitoefenen.

Hinderpremie

Daar wringt echter het schoentje. Door die interpretatie zouden optiekzaken plots niet meer verplicht moeten sluiten en niet meer in aanmerking komen voor de beloofde hinderpremie. “En dat is toch onlogisch. Ons werk doen en de veiligheidsvoorschriften naleven is quasi onmogelijk. Het enige te verantwoorden zijn herstellingen.” De situatie van optiekzaken is bijgevolg heel erg vergelijkbaar met horecazaken, die wanneer ze aan huis leveren of een ophaaldienst organiseren, wel van de - zonder twijfel noodzakelijke - hinderpremie kunnen genieten.

Onduidelijkheid

Gelijkaardige opmerkingen omtrent openen mits naleven van onmogelijke voorschriften waren eerder al te horen van de kappers. Zij kregen met het ministerieel besluit van 18 maart wel duidelijkheid en zijn sindsdien allemaal verplicht gesloten. Op basis van hetzelfde besluit, waarin enkel sprake is van medische hulpverlening en helemaal niet van paramedische hulpverlening, zou die duidelijkheid er ook moeten zijn voor optiekers. Afwachten of de Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond van België daar snel kan voor zorgen.