Opstart Buurt Informatie Netwerk in strijd tegen criminaliteit KOEN MOREAU

03 juni 2019

17u02 0 Erpe-Mere Na enkele recente criminele feiten in en rond Aaigem wordt daar een Buurt Informatie Netwerk (BIN) opgericht.

Een BIN is een systeem waarbij alle aangeslotenen vanuit de 101-politiecentrale per sms verwittigd worden indien er iets aan de hand is en extra aandacht nodig is. Toetreden is helemaal gratis. Wie meer wil weten over de werking of graag lid wil worden, is welkom op dinsdagavond 11 juni om 19 uur in het nieuwe jeugdontmoetingscentrum naast het voetbalveld van SK Aaigem. Om praktische redenen wordt gevraagd voor 9 juni in te schrijven via bin.aaigem@gmail.com.