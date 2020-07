Oppositiepartijen vragen hoogteportieken tegen vrachtwagens rond industriepark Koen Moreau

01 juli 2020

15u19 3 Erpe-Mere Sterk! en Vlaams Belang zijn voorstander van het plaatsen van hoogteportieken op de alternatieve – en voor zwaar vervoer verboden - toegangswegens voor het industriepark van Erpe-Mere.

Naar aanleiding van de uitbreiding van de fabriek van La Lorraine opperde gemeenteraadslid Reinout Janssens (Sterk!) om een hoogteportiek te plaatsen in de smalle landelijke Dokkestraat die langs de achterzijde van het industriepark uitgeeft op de Rijkhofstraat. Alain Franck (Vlaams Belang) vroeg een identieke of alternatieve oplossing om zwaar vervoer te weren in de Keerstraat tussen Vlekkem en het industrieterrein.

Een moeilijke zaak zo blijkt. “In beide straten geldt een tonnagebeperking tot 3,5 ton, maar die blijkt helaas heel moeilijk afdwingbaar”, aldus schepen Marleen Lambrecht (CD&V). Volgens Lambrecht is het onmogelijk om de politie permanent toezicht te laten houden. Een beetje toezicht zou nochtans al een groot verschil kunnen maken. De schepen beloofde wel het voorstel mee te nemen naar de verkeerscommissie voor verder onderzoek.