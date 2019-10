Opnieuw zwaar ongeval ter hoogte van bakkerij Ponnet: twee chauffeurs gewond Koen Moreau

19 oktober 2019

10u38 2 Erpe-Mere De Gentsesteenweg in Erondegem was zaterdagochtend een uur afgesloten voor alle verkeer na een zoveelste ongeval ter hoogte van bakkerij Ponnet. Twee chauffeurs werden gewond afgevoerd.

Het ongeval gebeurde omstreeks 9 uur. De vrouwelijke bestuurder van een Peugeot 206 was net een krant gaan kopen bij dagbladhandel Joan toen ze vanop de parkeerstrook een U-bocht wou maken om terug richting Wetteren te rijden.

De vrouw merkte een aankomende BMW X6 die richting Vijfhuizen reed niet of te laat op. Die chauffeur ging nog in de remmen, maar door het natte wegdek was de remafstand te lang. Een aanrijding kon niet vermeden worden en de BMW raakte de Peugeot links achteraan. Die - flink kleinere - wagen ging aan het tollen en belandde in de poort van de bakkerszaak.

De vrouw werd met verwondingen aan het hoofd naar het ziekenhuis afgevoerd en even later kwam een tweede ambulance ter plaatse om de gezondheidstoestand van de inzittenden van de BMW te controleren. Beide wagens liepen zware schade op en moesten getakeld worden. Door het ongeval, de opruim- en takelwerken was de Gentsesteenweg tot 9.45 uur in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Automobilisten moesten plaatselijk omrijden.

Bij Bakkerij Ponnet wordt nuchter gereageerd op het ongeval. “De verwondingen lijken mee te vallen en binnen is eigenlijk geen schade. Met een nieuwe poort op te hangen is alles opgelost”, aldus Stephanie Ponnet.

De doortocht van de N9 in Erondegem heeft geen al te beste reputatie qua verkeersveiligheid. Heel geregeld gebeuren ongevallen in de buurt van de bakkerszaak. Een gelijkaardig ongeval gebeurde op zaterdagochtend 13 oktober vorig jaar. Toen belandde een tollende BMW na een aanrijding in de gevel van de wijnzaak tegenover de bakkerij. Ook toen was de schade aanzienlijk en gebeurde het ongeval nadat een wagen uitweek voor een wagen die van de parkeerstrook tegenover de bakkerszaak kwam gereden.