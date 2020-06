Opnieuw gemeenteraad in GAC Steenberg, wel speciale Coronamaatregelen Koen Moreau

24 juni 2020

08u22 0 Erpe-Mere Net voor de start van de zomervakantie werd dinsdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis opnieuw een echte gemeenteraad gehouden.

De video-meetings werden opnieuw ingeruild voor fysieke aanwezigheid van raadsleden en publiek. Om dat veilig te laten verlopen werd de - gelukkig - grote raadzaal volledig gevuld met afzonderlijke tafeltjes in het midden van de ruimte. De schepenen en fractieleiders van de verschillende partijen kregen een zitje aan een microfoons, schermen zorgden voor extra scheiding en voor vragen was er een afzonderlijk spreekgestoelte.

Het gemeentepersoneel had duidelijk heel wat inspanningen geleverd. Eveneens interessant om weten, maar helaas niet vooraf meegedeeld, de gemeenteraad was eveneens live via audio-stream op het internet te volgen. Herbeluisteren kan nog steeds op de gemeentelijke website www.erpe-mere.be > politiek > gemeenteraad > zittingsdata en documenten > Beluister de audio opnames.

