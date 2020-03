Opnieuw eerste plaats voor Ieniemienie crew en nog tal van ereplaatsen voor andere crews Dance Planet Koen Moreau

09 maart 2020

18u39 80 Erpe-Mere Dance Planet uit Erpe-Mere bewees andermaal over enorme getalenteerde dansers te beschikken.

Tijdens de Fifth Avenue Dance Competition in Blankenberge behaalde de Ienieminie Crew een gouden medaille. Een identieke score was er voor Amber, Ellen en Liese. Dynamic Crew en Explosive Crew pakten zilver terwijl Elise en Kaat met brons naar huis kwamen.

De prestatie van de Ienieminie Crew was overigens spectaculair. “Onze meisjes wonnen niet alleen met een monsterscore ten opzichte van de tweede plaats, maar ze namen het bovendien op tegen tegenstanders met een gemiddelde leeftijd van 9 jaar terwijl ze zelf gemiddeld maar 7 zijn”, vertelt coach Dorien Baeyens fier.