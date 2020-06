Opnieuw bloedinzamelingen: "Graag vooraf afspraak maken” Koen Moreau

01 juni 2020

10u18 6 Erpe-Mere Op donderdag 4 en vrijdag 5 juni zijn er opnieuw bloedinzamelingen in het ontmoetingscentrum van Mere door het Rode Kruis.

“Daarbij houden we rekening met met de richtlijnen van de overheid en de wetenschappers. We passen onze organisatie ook aan zodat je veilig kan bloed geven”, vertelt plaatselijk afdelingsvoorzitter Raf De Bode. Concreet wordt gevraagd vooraf ee afspraak te maken via https://donorportaal.rodekruis.be of door te bellen naar het gratis nummer 0800/777.00.

De Bode wijst er ook op dat geen kinderhoek en geen cafetaria wordt voorzien. “We beperken het tot een rustruimte.” Bloedgevers wordt gevraagd een mondmasker te dragen alsook om naast de identiteitskaart een eigen balpen mee te brengen.