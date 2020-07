Opnieuw aanhangwagens langer dan 8 meter toegelaten in containerparken (maar wel enkel in Erpe-Mere en Herzele) Koen Moreau

18 juli 2020

11u21 14 Land van Aalst De Intercommunale ILvA laat de maximum lengte van acht meter voor aanhangwagens opnieuw vallen voor (enkele van) haar containerparken. Dat vertelt ILvA-voorzitter Bart Van den Neste.

“Het probleem is dat in de meeste parken de weegbruggen maar voorzien zijn voor een capaciteit van maximaal acht meter. Doordat de voortdurende overschrijdingen defecten veroorzaakten, konden we niet anders dan de regels strikt toepassen”, aldus de man.

Regels die tot heel wat gemor en onvrede leidden bij mensen die enkel een aanhangwagen met een lengte boven de acht meter hebben. Iets waar ILvA nu ook begrip voor opbrengt. Omdat de weegbruggen van de nieuwste containerparken van Erpe-Mere en Herzele een grotere capaciteit tot 9,5 meter hebben, pasten we het reglement specifiek voor die twee containerparken aan.”

Wie met een grote aanhangwagen die niet langer is dan 9,5 meter naar het containerpark wil, kan daardoor opnieuw - maar enkel - terecht in Erpe-Mere en Herzele. “Op langere termijn en bij de vernieuwing van onze parken en weegbruggen zullen we hier eveneens verder rekening mee houden”, belooft Van den Neste.