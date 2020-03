Opinie corona door regioverslaggever Koen Moreau, partner van een huisarts: “Ik ben bang en boos” Koen Moreau

14 maart 2020

12u26 44 Erpe-Mere Je zal vandaag maar de partner van een gezondheidsmedewerker in de eerstelijnszorg zijn. Terwijl in gans het land draconische – en meer dan waarschijnlijke heel terechte – maatregelen worden genomen trekt jouw geliefde dagelijks de oorlogszone in.

Ze zijn helden. De mensen die vandaag zieken en geïnfecteerden verzorgen. Ze weten niet wie besmet is en of ze zelf besmet zijn. Krijgen geen extra beschermende maatregelen en moeten zich zo goed en zo kwaad proberen beschermen. Testen heeft geen nut. Niet-positieve testen zijn in veel gevallen vals negatief. Met andere woorden: geen enkele garantie dat er geen besmettingsrisico is.

Onzichtbaar

Vandaag staan we bovendien aan de start van wat - als we de berichtgeving uit China en Italië zien - nog veel groter en onoverkomelijker lijkt te worden. De kans dat mijn geliefde, en bij uitbreiding de rest van mijn gezin, besmet raakt door covid-19 of het coronavirus, is heel reëel. De vijand is onzichtbaar en misschien al onder ons. Gelukkig zijn we jong en volgens de statistieken geen risicogroep. De toekomst zal het uitwijzen.

Bang

Ik ben bang. Heel bang. Voor wat dit virus binnenkort zal betekenen in mijn omgeving en in ons land. Mijn verzwakte vader durf ik al een poos niet meer bezoeken. Ik wil het niet op mijn geweten hebben. Hopelijk is hij zelf alsook zijn omgeving even verstandig. Bang zijn voor iets dat er niet is, dat onzichtbaar is. Moeilijk. Maar niet onverstandig.

Boos

Ik ben ook boos. Om ongepaste afscheidsfeestjes omwille van de opgelegde sluiting van cafés waarbij men het virus misschien ongewild een extra boost gaf. Boos om mensen die zich onverantwoord gedragen en zich beklagen. Dat ze hun vrienden tijdelijk niet kunnen zien. Inkomstenverlies zullen lijden. Niet dat ik het niet begrijp. Maar ergens vrees ik dat die besognes - die nu uitgebreid de kranten en nieuwssites halen - in het niks zullen verdwijnen met wat op ons af komt.

Helden

Hoe erg het is, kan ik zelf nauwelijks inschatten. Medisch beroepsgeheim, begrijp je. Ik kan alleen hopen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en dat medisch personeel zoveel mogelijk gespaard wordt. Om het met een boutade te zeggen: een ingescheurde teennagel is nu geen bezoek aan een arts waard. Geef die mensen de tijd om zich uitgerust te wapenen voor een lange, zware en gevaarlijke strijd. We zullen ze nodig hebben. Onze helden.

