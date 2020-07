Opgepakt winkeldief probeerde eerder in te breken en reed met gestolen wagen Koen Moreau

10 juli 2020

13u52 2 Erpe-Mere Dat criminelen vaak van veel markten thuis zijn, bleek woensdagnamiddag in Erpe-Mere.

Een man die eerder opgemerkt werd in een tuin - maar daar de biezen nam omdat een buur hem opmerkte - werd even later opgepakt na een winkeldiefstal in de Carrefour in Erpe-Mere. De man bleek zich op de koop toe met een gestolen voertuig te verplaatsen.

“De verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en die besliste hem aan te houden. Momenteel onderzoeken we welke andere feiten met de man in verband kunnen worden gebracht”, aldus de politie.