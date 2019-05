Open Vld hekelt schimmige subsidiecriteria: 2.500 euro voor “private groepsaankoop” KOEN MOREAU

29 mei 2019

17u55 0 Erpe-Mere Vreemde motieven om 2.468 euro aan het recent opgerichte Voedselteam Erpe-Mere te schenken. Dat is kort samengevat de aanklacht van Open Vld.

De verkoop van afgedankte bibliotheekboeken en -materialen bracht ook dit jaar een mooi bedrag op. De laatste jaren wordt de opbrengst telkens aan een goed doel geschonken. In 2017 was dat 11.11.11 en vorig jaar Welzijnsschakel Ommekeer. De 2.468 euro van dit jaar schenkt de gemeente aan Voedselteam Erpe-Mere.

Die organisatie werd begin dit jaar opgericht door Luc Van Vaerenbergh, Lien Vanderstappen, Marc Ducquet, Katrien Van Impe, Marjanne Sevenant, Evi Vierendeel en Griet De Waele. “Wij willen hier kleinschalige duurzame land- en tuinbouwproducten aan de man brengen van landbouwers en producenten uit de regio”, verduidelijkten zij bij de start.

Private groepsaankoop

Voedselteam is dus een organisatie die zich, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, niet richt tot kansarmen. “Het betreft gewoon een privaat en lovenswaardig groepsaankoopinitiatief, maar hoort niet in het rijtje”, aldus gemeenteraadslid en fractieleider van oppositiepartij Open Vld Ive Callaert die meer uitleg vroeg over de selectiecriteria.

Schepen Tom Van Keymolen (CD&V) verdedigde de keuze van het bestuur. “Voedselteam is net als de voorgaande initiatieven een socio-maatschappelijke organisatie met een cultureel toegevoegde waarde”, was het bijzonder wollige antwoord van de man. Van Keymolen moest wel toegeven dat Voedselteam momenteel geen enkele producent uit Erpe-Mere betrekt.

Bioboerderijen en sociale tewerkstelling

Coalitiepartner N-VA schoot bij monde van schepen Reinold De Vuyst ter hulp. “Het betreft hier een vzw en geen winstgevend initiatief die de tussenschakel vormt tussen verschillende bioboerderijen waarbij in sommige gevallen, onder andere bij de paketten samengesteld door vzw De Loods uit Aalst, sociale tewerkstelling aan te pas komt.”

Callaert liet zich niet overtuigen en opperde dat er “mogelijk andere motieven speelden” om de subsidie “aan een commerciële organisatie” toe te kennen. “Het is niet de taak van de gemeente groepsaankopen te subsidiëren”, onderstreepte de man zijn punt. Het gemeentebestuur beloofde de suggestie volgend jaar ter harte te nemen.