Open brief: naar China uitgeweken Bambruggenaar maakt zich zorgen omtrent Belgische aanpak coronacrisis

15 maart 2020

20u16 926 Erpe-Mere De Belgische professor Jerry Van Oudenhove - afkomstig uit Bambrugge - verblijft nog steeds in de Chinese stad Wuhan. Die plek is en was het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus. Hij maakt de 53ste dag ‘lockdown’ mee en kijkt stom van verbazing naar wat in België aan het gebeuren is.

Jerry blijft zijn studenten in China trouw en geeft er nog steeds - weliswaar online - les. Hij pleit onverbloemd voor een totale ‘lockdown’ in België en schreef een open bericht aan de Belgische overheid en bij uitbreiding de Belgische bevolking. Kort samengevat: “Jullie schatten de ernst van de situatie nog steeds veel te laag in.”

Open bericht aan de Belgische overheid.

Het land heeft meer bescherming nodig dan wat jullie nu hebben ondernomen.

Zolang je niet overgaat op een zo volstrekt mogelijk stilleggen van het openbare leven, krijg je dit niet onder controle.

Inspiratie nodig? Zie Wuhan, China: algehele aanpak, gebaseerd op politieke moed, meer niet. Zoiets moet kunnen, ook in België. Ondanks dwarsliggers, zijn er duidelijk genoeg mensen die mee willen werken, maar als overheid moet je daar leiding in nemen en richting aan geven.

Wat er nu aan het gebeuren is?

Je duwt grote groepen burgers in een situatie waarbij ze voor zichzelf beslissingen moeten nemen, onder allerlei druk; bijvoorbeeld beslissen om te weigeren te gaan werken, uit zelfbescherming en ter bescherming van anderen.

Je geeft het virus alle kansen op rondreizen, want je legt het (openbaar) vervoer niet aan banden.

Je blijft besmettingen importeren en exporteren, want de grens is niet dicht.

Last but not least: door een dralende houding ga je je zorginstellingen op heel korte termijn in een onhoudbare situatie duwen. Niemand verdient dat en zeker niet de zorgverstrekkers, die anders al een keiharde job hebben.

Intussen heb ik hier, samen met miljoenen andere mensen, dapper doorgebeten en ons dagelijkse leven op een maatschappelijk verantwoorde manier aangepast. In een lockdown van al 53 dagen, die wij, op basis van gezond verstand, vanaf het begin hebben aanvaard.

Ons doel? De verspreiding beperken, om de rest van de wereld te sparen. Al die tijd hebben jullie het zien aankomen, in berichtgeving het risico geminimaliseerd en geen passende voorbereidingen getroffen. Onbegrijpelijk.

Kan er iemand uit de groep beleidsmakers opstaan en, desnoods op revolutionaire wijze, de aanpak kordaat in de goede richting sturen?

Jerry Van Oudenhove

