Exclusief voor abonnees Op de koffie bij de Blue Angels: “Wij zijn geen heiligen, maar ons zware criminelen en sympathisanten van extreemrechts noemen is er over” Koen Moreau

10 november 2019

09u23 32 Erpe-Mere De staatsveiligheid zette de Blue Angels enkele jaren terug op de lijst van criminele organisaties. Volgens recente krantenartikels bundelde de motorclub de krachten met extreemrechts en vonden politiediensten bij leden van de motorclub explosieven en vuurwapens. Een goede gelegenheid om eens op de koffie te gaan in het hoofdkwartier van club op de hoek van de Oudenaarsesteenweg en de Loskadestraat tegenover de treinhalte Erpe-Mere.

In principe regelen ze alles onder elkaar, maar een gesloten burcht zijn de negen Belgische clubhuizen of ‘chapters’ niet. “Iedereen die ons respectvol benadert is hier welkom. Ook mijn moeder en dochter komen hier, maar we zijn wel allergisch aan dronkenlappen die zich voor een bezoek eerst een fikse dosis moed indrinken”, opent president Raf van Blue Angels Chapter Geraardsbergen. De mythe van duistere kroeg met activiteiten die het daglicht niet mogen zien, wordt zo meteen onderuit gehaald.

1% motorclub

“Er bestaan heel veel misverstanden over wie we zijn en wat we doen”, vult Jelle, president van het Gentse chapter aan. Toch behoren de Blue Angels, net als de concullega’s van Bandido’s, Outlaws en Hell’s Angels tot de beruchte 1% motorclubs waarvan leden zich niet aan de wet gebonden voelen. “Dat is vooral ‘hot’ in Amerika, maar hier in België speelt dat echt niet in die mate. Van al onze leden eisen we bijvoorbeeld al dat ze in regel zijn met hun verzekeringen.”

