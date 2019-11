Onze culinair recensent test nieuw restaurant Libertine aan Vijfhuizen in Erpe Marc Coppens

04 november 2019

21u28 0 Erpe-Mere Drie weken geleden opende aan de Oudenaardsesteenweg in Erpe restaurant Libertine van chef Dominique Tondeurs die tien jaar geleden met Fleur sur L’eau in Dendermonde al de hoogste culinaire toppen scheerde. Dat schept meteen verwachtingen, uiteraard. Krijgen de Vijfhuizen straks een Michelinster?

Wat een charmante villa in Jugendstil met glasramen in lood die zijn doorgetrokken in de binnendeuren: een entree in stijl die ons op slag doet vergeten dat er niet zo heel veel parkeerplaatsen zijn aan de drukke Oudenaardsesteenweg vlakbij Aalst. In het pand huisde vroeger stokerij Arpia en de laatste jaren deed het dienst als toonzaal van een parketbedrijf. Op die knappe plankenvloer staan ronde tafels met klassevol wit tafellinnen en servetten waarop het goudkleurige logo staat geborduurd.

Gastvrouw Sabine begroet ons met een professionele handdruk en schenkt een negroni sacred style (11 euro) als aperitief. Sacred is een merk van sterke drank met een aparte, scherpe kruiding. Er hoort bij onze gin-vermouthcombinatie ook een krokantje met een heerlijke dip van humus, paprika en quinoa. Topbegin. Een aanbod ‘A la carte’ wordt niet vermeld in het menu, wel formules tussen vier en zeven gangen die de namen ‘Weekverhaal’ ‘Kort verhaal’ en ‘Ons verhaal’ kregen. Er is ook een driegangenlunch: 36 euro of 51 euro met aangepaste wijnen. We starten met de zeebaars, vergezeld van champignons, risotto, mosselen en zeevenkel. De risotto kleurt krachtig groen, zonder bijkomende smaaksensatie. Fijn gerecht, en erg knap gepresenteerd, pure eye candy.

Na dat puike begin volgt Simmental rund, een ras dat al bestaat sinds de middeleeuwen en vooral in Oostenrijk wordt gekweekt. Het wordt vergezeld van bulgur, beukenzwam, kaviaar van aubergine en gebakken amandelnoten. Mooi bord, al had ik het gerilde vlees, nochtans kruidig en vol van smaak, iets zachter verwacht. Zou deze koe net wat te lang door de Oostenrijkse bergen hebben gekuierd? Het gerecht wordt vergezeld van een erg soepele rode wijn, een Karl Pfaffmann Spätburgunder uit 2016 waar kersen de hoofdtoon voeren. Erg lekker, een paar slokjes extra hadden zeker gemogen. Afsluiten doen we met chocolade, de kumabo extra bittere chocolade (80,1%) uit het topsegment van Callebaut. Veenbes en merengue houden de zoet-zuur-bitterbalans perfect in evenwicht.

Erg genoten van al dat lekkers aan de Vijfhuizen. De service liep prima en de gerechten waren van een hoog niveau. Maar als je de naam ‘Libertine’ gebruikt - detailkritiek, voor alle duidelijkheid - mag het dan wat eigenzinniger, wat gedurfder? Dominique Tondeurs kookt opnieuw in eerste klasse, maar lijkt in die eerste week ook een beetje op ‘safe’ te hebben gespeeld.

Oudenaardsesteenweg 32

9420 Erpe

053-41.02.68

www.restaurantlibertine.be

info@restaurantlibertine.be

Lunch: 32-36 euro (twee of drie gangen +15 euro met wijnen)

Diner: 58-72-90 euro (vier, vijf of zeven gangen + 24-32-38 euro met wijnen)

Elke dag open (12-14 uur en 19-21 uur), gesloten op zondag en maandag

Onze score - Eten: 8/10 - Bediening: 8,5/10 - Comfort: 8/10