Onverhard deel Grote Zadelweg wordt landbouwweg: “Noodzakelijk om sluipverkeer te weren” Koen Moreau

26 augustus 2020

17u27 2 Erpe/Nieuwerkerken Om sluipverkeer tussen Erpe en Nieuwerkerken te weren, worden verkeersborden geplaatst aan de Grote Zadelweg.

“Heel wat automobilisten gebruiken het onverharde deel tussen de Grote Zadelweg en Achtermaal. Dat is niet de bedoeling, maar onze politie kan niet optreden zolang er geen verkeersborden staan die dat verbieden”, aldus burgemeester Hugo De Waele (CD&V). Over het plaatsen van een tractorsluis is (voorlopig?) nog geen sprake.