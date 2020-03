Onthaalouders maken zich zorgen: “Wij moeten open blijven, krijgen nauwelijks kinderen en brengen de besmetting mogelijk naar onze woonkamers” Koen Moreau

18 maart 2020

16u15 0 Erpe-Mere Sylvia Laeremans uit Burst doet haar job als onthaalmama al zeven jaar heel graag. Toch denkt ze nu serieus na om er de brui aan te geven.

“Ik, en met mij tal van collega’s, hebben het gevoel dat we bij alle maatregelen tegen het coronavirus totaal vergeten worden”, vertelt ze. Zelf vangt ze normaal zeven kindjes op, maar tegenwoordig komt gemiddeld slechts een kind opdagen. “Dat zal niet alleen financiële gevolgen hebben, maar het betekent ook een risico.”

Woonkamer

In tegenstelling tot kinderdagverblijven vangen onthaalouders de kinderen bij hun thuis in hun woonkamer op. “Bovendien kan je kinderen tot 2,5 jaar niet leren om te hoesten in hun elleboog en moet je ze voortdurend aanraken. Afstand houden is bijgevolg onmogelijk waardoor het risico op besmetting voor onze huisgenoten wel erg groot wordt”, meent Sylvia.

In de kou

De vrouw denkt dan ook serieus na om er de brui aan te geven. “Ik begrijp dat mensen die in de voedingsindustrie of verzorgende sector werken vandaag broodnodig zijn en dat hun kinderen opvang verdienen”, stelt ze. Toch stoort ze zich aan het feit dat onthaalouders bij geen enkele maatregel of richtlijn genoemd worden. “Ik en mijn collega’s blijven helaas nog maar eens in de kou staan.”

De beslissing die in de loop van donderdagnamiddag bekend raakte om de consultatiebureau’s van Kind & Gezin te sluiten, zet nog meer kwaad bloed. “Als het daar te gevaarlijk is, waar staan wij dan?”, vraagt Laeremans zich af.