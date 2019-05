Ontdek de wandelpaden en de mooiste plekjes nog makkelijker: 12 GPS-toestellen helpen je op weg KOEN MOREAU

23 mei 2019

18u25 6 Erpe-Mere Met de slogan ‘Navigeer en zie meer’ lanceert de gemeente Erpe-Mere een nieuwe toeristische troef. In samenwerking met acht lokale horeca-zaken worden voortaan 12 gps-toestellen gratis uitgeleend.

“Onze dienst Toerisme heeft, weliswaar tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, twee toestellen ter beschikking. Daarnaast vonden we al acht horeca-zaken bereid om mee te werken”, vertelt toerismeschepen Tom Van Keymolen (CD&V).

Wie werk wil maken van het verkennen van de 200 kilometer aan trage wegen in Erpe-Mere kan daarvoor voortaan gebruik maken van de handige wandeltoestellen. Die toestellen, maar ook een eigen gsm waarmee je de wandelingen in gps-formaat kan downloaden, helpen je perfect op weg. “Op interessante plaatsen vind je overigens QR-codes waarmee je uitleg kan opvragen over historische locaties of interessante fauna en flora.”

De toestellen - waarvan de prijs blijkbaar een goed bewaard geheim is - ontlenen is gratis en kan op verschillende plaatsen: Gemeentehuis Steenberg, B&B Dotter17 en koffiehuis Groot Geluk in Aaigem, B&B Gasthof Kapelhof in Erondegem, restaurant Gozar in Erpe, ’t Hof Schuurke ’t Vissershof en Patronaat in Mere alsook in café Herleving in Vlekkem. “Andere geïnteresseerden mogen ons overigens nog steeds contacteren”, besluit Van Keymolen.