Ontbrekende straatnaamborden? Laat het weten. KOEN MOREAU

05 juni 2019

08u15 0 Erpe-Mere Minstens even belangrijk als huisnummers voor een snelle reactie door hulpdiensten, en voor iedereen zonder GPS, is de aanwezigheid van straatnaamborden. “En daar loopt het in Erpe-Mere op nogal wat plaatsen mis”, meent STERK!-bestuurslid Jeroen Verhoeven.

De man hield een korte steekproef in deelgemeenten Erpe en Mere. “Na een korte rit vonden we direct een tiental plaatsen vinden waar de straatnaamborden ontbraken.” Als voorbeelden geeft hij “Erpedorp uitrijden richting Dorpsstraat, inrijden Bossestraat vanaf Gentsesteenweg, inrijden Botermelkstraat vanaf Dorpsstraat, in- en uitrijden Koutergatstraat, Jozef De Somerlaan uitrijden en Zevekootstraat inrijden.”

Schepen van Openbare Werken Marleen Lambrecht (CD&V) reageert verrast. “In november 2018 werd de vraag naar de aanwezigheid van straatnaamborden gesteld. De borden waren toen recent gecontroleerd waardoor we toen alle straten niet opnieuw controleerden, maar concrete voorbeelden kregen onze diensten of ikzelf – ook vandaag nog altijd – niet. Maar de genoemde locaties laat ik nakijken”, belooft ze. De politica betwist overigens niet dat er borden ontbreken. “Na ongevallen of bouwwerken kan het dat er straatnaamborden weggehaald en niet vervangen zijn. Bovendien is het zo dat er slechts aan één kant van de straat een naambord staat.”

STERK! vraagt een volledige controle van alle straten, maar zover wil Lambrecht niet gaan. “De werklast daarvoor is enorm. Ik wil wel een warme oproep doen aan al onze inwoners om dergelijke zaken te melden. Dat kan via gemeentebestuur@erpe-mere.be.” Ook STERK! opent een loket via haar Facebookpagina. “Op basis van die meldingen zullen wij vervolgens de gemeente attent maken op deze gebreken”, besluit Verhoeven.