Ontbrekend verkeersbord met zware gevolgen: Kermismolentje zwaar beschadigd na aanrijding Koen Moreau

07 oktober 2019

12u05 4 Erpe-Mere De kindermolen van kermiskramer Frank Vermeire uit Aalst raakte maandagochtend zwaar beschadigd na een aanrijding door een vrachtwagen op de kermis in Mere. De chauffeur van de tientonner reed – door het ontbreken van een verbodsbord +3,5 ton – nietsvermoedend de Nieuwstraat in.

Een Franse vrachtwagenchauffeur die met een vrachtwagen met oplegger bijna onmogelijk kon afdraaien naar de Kerkveldstraat of Patronaatstraat negeerde het nadarhekken met verbodsbord vlak voor de kermis en probeerde zich ter hoogte van de kerk voorbij de kermisattracties te manoeuvreren. Dat liep helaas fout. “Mijn kindermolen Kids Club werd op de hoek geraakt en verplaatste zich bijna een meter richting kerk en bijna een meter richting pastorij”, vertelt foorkramer Frank Vermeire. Een ongeval met zware gevolgen.

Geen kermisbezoek voor kleutertjes

“De molen draait niet meer waardoor het geplande bezoek aan de kermis voor de kleutertjes van de school in het water valt.” Geen ritje op de kindermolen dit jaar dus voor de kindjes van de Sint-Jozefschool. “En gemiste inkomsten voor mij.” Het feit dat de molen niet meer draait is alvast geen goed teken, maar ook het opruimen van de attractie belooft een helse klus te worden. “Die molen heeft een lengte van 11 meter en plooit hydraulisch dicht, maar ook dat systeem is geraakt. Het wordt dus afwachten of en wanneer ik hier weg raak.”

Nadien volgt de zoektocht naar een firma die de herstelwerken wil en kan uitvoeren. “Ik sta intussen ongeveer 20 jaar in Mere en het is al de tweede keer dat dit hier gebeurd. Vorige keer gelukkig met minimale gevolgen, maar in de toekomst zet ik mijn vrachtwagen over de weg zodat niemand nog probeert hier voorbije te raken”, aldus een boze Vermeire.

Ontbrekend verkeersbord +3,5 ton

Dat de vrachtwagen zich vastreed in de zomerkermis is niet helemaal verwonderlijk. In tegenstelling tot gebruikelijk stond geen verbodsbord +3,5 ton aan de inrit van de Nieuwstraat. Een vergetelheid met zware gevolgen die helaas niet sneller werd opgemerkt. Volgens veiligheidsambtenaar Hendrik Brantegem van de gemeente Erpe-Mere werd het gebruikelijke signalisatieplan nochtans opgemaakt en gevolgd.

“De foorkramers zorgen zelf voor de signalisatie en sluiten de Nieuwstraat in principe een eerste keer af aan de Kerkveldstraat en een tweede keer aan de Patronaatstraat.” Die eerste afsluiting was maandag niet te zien. “De chauffeur negeerde in elk geval een verbodsbord vlak voor de kermis en kon in principe nog de Kerkveldstraat in, maar we zullen onderzoeken of het bord +3,5 ton aan het begin van de Nieuwstraat vergeten of gestolen werd”, reageert Brantegem. Dat het aanbrengen van correcte en duidelijke verkeerssignalisatie geen evidente zaak is, bleek ook zondag al in Mere.

Omleiding en wegomlegging

Automobilisten die zondag de wegomlegging voor de - wegens oldtimertreffen - afgesloten Nijverheidsstraat volgden kregen aan het einde van de Magerstraat de keuze om aan de Bosstraat linksaf de ‘wegomlegging’ voor de werken in de Beekstraat of rechtsaf de ‘omleiding’ omwille van het oldtimertreffen te volgen. “Dat mag in principe niet gebeuren. Mogelijk ontbrak het wegomleggingstraject van de Beekstraat in ons systeem, maar in dergelijk geval moeten we inderdaad aanduiden om welke omleidingstrajecten het precies gaat”, aldus Brantegem.