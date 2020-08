Ontbijt en gadgets voor animatoren speelplein Tweeper op ‘Dag van de animator’ Koen Moreau

01 augustus 2020

17u48 2 Erpe-Mere Ondanks de bizarre coronatijden draait speelplein Tweeper in Erpe-Mere op volle toeren.

Met tal van aangepaste veiligheidsregels beleven honderden kinderen er toch nog een beetje een zorgeloze zomer. Iets dat enkel mogelijk is dankzij de inzet van heel wat monitoren. Zij werden ter gelegenheid van de ‘Dag van de animator’ in de bloemetjes gezet met ontbijt, een drinkfles, picknickdeken en een speciaal roze of blauw ‘Speelplein Tweeper’-mondmasker.

30 jaar

Speelplein Tweeper blaast deze zomer overigens net 30 kaarsjes uit. Een groot feest kan door Corona niet gegeven worden, maar de werking kreeg wel al een leuk nieuw en fris logo. Daarop prijken Otto en Olijf, de twee gloednieuwe mascottes voor het speelplein.