Ongevallen tijdens avondspits: vrouw naar ziekenhuis en hinder op de baan Koen Moreau

26 september 2019

17u50 8 Erpe-Mere In Erpe-Mere gebeurden donderdagavond rond 16.30 uur ongeveer gelijktijdig twee ongevallen.

Op de Oudenaardsesteenweg in Burst reed een bestuurder van een Nissan jeep in op een kleinere wagen die komende uit Zottegem stond aan te schuiven voor de verkeerslichten aan de kerk van Burst. De klap was stevig en de koffer van de kleine wagen werd ingedrukt. De vrouw van die wagen werd met klachten van nekpijn naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer beveiligde het ongeval terwijl de politie de nodige vaststellingen deed.

Op de afrit van de E40 voor het verkeer komende uit Brussel werden op hetzelfde moment brokstukken opgemerkt. Wellicht ging een wagen aan het schuiven op het natte wegdek. Ook hier ruimde de brandweer de brokken op. Beide ongevallen veroorzaakte extra hinder tijdens de natte avondspits.