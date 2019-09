Ongeval aan kruispunt De Fijnen tijdens ochtendspits Koen Moreau

27 september 2019

17u08 4 Erpe-Mere Door een ongeval ter hoogte van de verkeerslichten aan café De Fijnen was er vrijdag flink wat hinder tijdens de ochtendspits.

Twee wagens botsten er omstreeks 7.45 uur. De inzittenden kwamen er vanaf met wat blauwe plekken. De voertuigen liepen wel aardig wat schade op. Omdat wagens in eerste instantie maar moeilijk konden passeren, was het al snel aanschuiven in beide richtingen.