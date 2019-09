Ongedwongen samen musiceren bij het instaporkest Koen Moreau

10 september 2019

17u55 4 Erpe-Mere Heb je zin om later met je blaas- of slaginstrument bij een harmonie te spelen of wil je jouw lessen samenspel graag met meer dan twee doen?

Dan is het instaporkest van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia van Erpe wellicht iets voor jou. Sinds vorig jaar vormt het instaporkest overigens een volwaardige opleiding voor leerlingen vanaf het vierde jaar notenleer en instrument aan de kunstacademie van Lede afdeling Erpe-Mere.

Musiceren gebeurt telkens op donderdagavond van 19 tot 20.30 uur in de lokalen van de Chiro naast het oud gemeentehuis in de Dorpsstraat 146 in Erpe. Deelnemers betalen 15 euro lidgeld. Meer info bij de kunstacadmie van Lede, via info@harmonie-erpe.be, op www.harmonie-erpe.be of bij Marian De Nijs (0474/53.77.00).