Ongedeerd na botsing tegen geparkeerde oplegger KOEN MOREAU

08 juli 2019

16u33 0 Erpe-Mere In de nacht van zaterdag op zondag reed een bestuurder rond 3 uur tegen een geparkeerde oplegger.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het DATS-tankstation langs de Gentsesteenweg in Erpe. De automobilist - die niet te diep in het glas gekeken had - bleef ongedeerd. De schade aan zijn wagen was wel aanzienlijk.