Onderzoek naar fietsverbinding Hazelbeek-Biezeputvijver-Diepestraat Koen Moreau

03 februari 2020

18u10 0 Erpe-Mere De gemeente Erpe-Mere onderzoekt de mogelijkheid om de fietspaden van Hazelbeek en Diepestraat in Mere te verbinden.

Beide fietspaden zijn van het autoverkeer gescheiden. Helaas is er in de Doorsteekstraat en het eerste deel van Broekstraat geen fietsinfrastructuur waardoor er geen veilige verbinding is tussen beide straten en fietspaden. “Om daaraan iets te doen bekijken we de mogelijkheid om vanaf het spoorwegviaduct een verbinding te maken naar de Biezeputvijver en verder naar de Diepestraat en de Kruiskoutermolen”, aldus schepen Marleen Lambrecht (CD&V).