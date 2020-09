Onderwaterfotograaf Kevin (34) scoort bovengronds goud in Australian Geographic Nature Awards: “Resultaat van weken geduld” Koen Moreau

04 september 2020

15u58 1 Erpe De liefde voor de onderwaterwereld maakte van biotechnoloog Kevin De Vree (34) uit Erpe de voorbije vijf jaar niet alleen een duikgids en reddingduiker. De man legde zich tevens toe op fotografie onder én boven water. Dat resulteerde net in goud en zilver bij de prestigieuze Australian Geographic Nature Awards. “Je kan nu eenmaal niet altijd met je kop onder water zitten.”

Als natuurliefhebber reisde Kevin, kleinzoon van Aalsters kunstenaar Frans De Vree bekend van Ondineke, de voorbije jaren de wereld rond. “Op een strand of naast een zwembad lui op je gat in een zetel zitten is niets voor mij. Ik wil zien wat er te beleven valt en gelukkig is dat bij mijn vriendin Nele Ruyters ook het geval”, knipoogt Kevin. De belevingen zoeken de twee overigens niet alleen onder water. “Een duik is in tijd beperkt waardoor we ook boven, rond en (verder van) het water rond kijken.”

De twee gebruiken hun reizen om tal van andere foto’s te maken. “En daarbij gaat het zowel om dieren, cultuur, planten en landschappen.” Onrechtstreeks voedde het duiken zo de passie van het koppel voor fotografie. Opleidingen volgden ze nochtans niet. “We hebben heel veel zelf uitgezocht en elk jaar wat meer gespaard om andere bestemmingen te kunnen doen. Daarnaast dagen we elkaar voortdurend uit. Die gezonde strijd stimuleert ons en we proberen elke dag minstens een goeie foto te maken.”

Alain Schroeder, winnaar van World Press Photo, stimuleerde me om mijn werk voor het eerst te tonen. Kevin De Vree

Enkele jaren terug ontmoette Kevin tijdens een rondreis in Indonesië topfotograaf Alain Schroeder uit Luik. Die won dit jaar de World Press Photo. “Als Belgen hadden we onze nationaliteit gemeen waardoor we aan de praat raakten.” Toen de man het werk van Kevin zag, was hij onder de indruk. “Hij vond dat ik mijn werk moest tonen en met dat advies nam ik met een vijftal beelden deel aan Australian Geographic Nature Awards.”

Met succes. In de categorie ‘Botanisch’ won de jonge fotograaf meteen goud met de prachtige foto ‘Enchanted forest’ (Betoverd bos). Die foto toont een rij woudpaddestoelen bij een waterval in het Lamington National Park bij Brisbane aan de Oostkust van Australië. Een foto waar heel veel tijd in kroop om het juiste en perfecte moment te vinden. “Pas na drie weken was alles – in een bijzonder regenachtige periode met tal van overstromingen - perfect qua.” Kevin drukte af waardoor een subliem sprookjesachtig tafereel werd vastgelegd.

Om de winnende foto te maken moest ik drie weken geduld uitoefenen vooraleer de lichtinval en sfeer perfect waren. Kevin De Vree

Een andere donkere foto van de met uitsterven bedreigde Kuifmakaak die vanuit de jungle in het Indonesische Sulawesi de fotograaf en zijn publiek aankijkt, viel eveneens in de prijzen. De jury kende dit pakkende beeld zilver toe in categorie ‘Beschermde Dieren’. “Dat is leuk, maar ik wil vooral de de schoonheid en het belang van onze natuur tonen zodat mensen de natuur en de bedreigde diersoorten meer gaan appreciëren met de hoop dat die beelden ertoeaanzetten om meer te doen voor natuurbehoud.”

Opzet geslaagd. De talrijke foto’s tonen hoe mooi de natuur eigenlijk is en hoe vaak we die gewoon voorbij lopen. “Gelukkig heeft Corona de voorbije maanden heel wat mensen laten inzien hoe belangrijk onze natuur is om tot rust te komen.” Iets wat Kevin al langer weet. “Reeds als kind keek ik voortdurend natuurdocumentaires op National Geographic en BBC.” Zoals de zaken er nu voor staan valt niet uit te sluiten dat het werk van Kevin op termijn op die zenders belandt. “En dat zou echt te gek zijn, maar ik blijf met beide voeten op de grond.”

Meer foto’s van Kevin: www.beyondandbelow.com